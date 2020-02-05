"Шире рот": прикрывшая глаза от удовольствия Гагарина удивила народ

Светская львица сейчас находится США, откуда делится всевозможными снимками. На одном из последних фото, опубликованных в ее микроблоге, она позирует с гигантским продолговатым сэндвичем в руке. При этом артистка старается запихнуть его в рот.
"Доброе утро! Да– да, в Америке утро, и порции американские!" – заявила Полина.
Поклонники очень обрадовались за то, что исполнительница наконец стала нормально питаться. Ведь в последнее время Гагарина терзала себя интенсивными тренировками и строгими ограничениями в еде, сообщает "Экспресс газета".
Некоторые подписчики не упустили возможности поглумиться над звездой. "Этот сексуальный трюк во время завтрака и вообще неприлично!", "Ну что за глупости? Размеры тут и вправду большие, но хлеб такой еще надо поискать, да и толщина ого-го", – язвили пользователи Сети.
"Шире рот", – иронично отметил фолловер.
Примечательно, что под фото оставил комментарий персональный тренер Гагариной. "У нас будет серьезный разговор по твоему возвращению", – сердито предупредил он.
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