Муж сорвался после вопросов о расставании с Гагариной

Несколько дней назад появилась информация о том, что Полина Гагарина отписалась от мужа в социальных сетях. Известие вызвало оживление в Сети. На странице Дмитрия Исхакова в "Инстаграм" подписчики принялись расспрашивать его о личной жизни.
"Почему Полина отписалась от Вас? И почему Вы удалили фото?", "Дмитрий, а почему Полина от Вас отписалась?" – поинтересовались пользователи. "Мы подумали, что нас стали забывать, и решили подогреть интерес к нашей паре", – иронично ответил супруг артистки.
В конце концов Исхаков не выдержал давления пользователей и сорвался. "Так. Малыши. Вы чего тут расшумелись? У нас все отлично. Так что давайте полегче", – написал в личном микроблоге муж Полины Гагариной. Сама артистка не комментирует слухи.
Напомним, что Полина Гагарина была дважды замужем. С 2007 по 2010 год певица состояла в браке с актером Петром Кисловым. У пары есть сын Андрей. В 2014-м исполнительница узаконила отношения с фотографом Дмитрием Исхаковым. Через три года в семье произошло пополнение: звезда родила дочь Мию.
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