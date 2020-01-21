Ноги-зубочистки: Полина Гагарина довела себя до истощения

Полина Гагарина отдыхает с семьей на Мальдивах. Популярная исполнительница демонстрирует фигуру в купальнике, однако фанаты приходят в ужас от этих кадров.

Полина не скрывает, что ее подтянутая фигура – повод для гордости. Когда-то востребованная исполнительница весила гораздо больше. Да и на заре карьеры, как помнят преданные фанаты, артистка не отличалась стройностью, скорее – пышными формами.

Теперь певица без стеснения позирует в провокационных нарядах. Отдыхая на Мальдивах, она демонстрирует разнообразные купальники. Гагарина буквально светится от счастья, вот только не все поклонники радуются за нее.

Поводом для волнений стало фото, на котором артистка запечатлена висящей на специальных полотнах для занятий аэройогой. Поклонники обратили внимание на ноги Полины. Судя по комментариям в Сети, фанаты сочли их чересчур худыми, а некоторые вовсе сравнили их с зубочистками.

В комментариях к фото пользователи отметили, что в стремлении к идеальному телу Гагарина якобы довела себя до истощения. Однако артистка на подобные отзывы не реагирует. Наоборот, демонстрирует полнейшее довольство собой, близкими (мужем Дмитрием Исхаковым, сыном Андреем и дочерью Мией) и окружающим миром.

Ранее в интервью Регине Тодоренко певица призналась, что во время второй беременности "бесила себя и бесилась сильно". Полина Гагарина вспомнила, как подходила к зеркалу и плакала. Она сравнила себя с бегемотом Глорией из "Мадагаскара". Стресс артистка заедала черной икрой и другими вкусностями, причем "в диких пропорциях", и в итоге поправилась на 30 килограммов.