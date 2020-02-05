Пожилая жена Гогена Солнцева побывала на том свете во время операции

Отношения Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович наконец наладились. Недавно шоумен даже сделал заявление о том, что они с женой-пенсионеркой задумываются о потомстве.

Артист поведал о существовании экспериментальных программ, в том числе и по вживлению матки. Но специалисты не дают никаких гарантий, несмотря на то, что у них имеется необходимый материал. Тем не менее, Катюша все равно согласна на операцию.

"А почему нет? Она может стать первооткрывательницей. Но есть несколько бюрократических моментов. Чтобы это сделали в России и бесплатно, надо получать заключение нескольких медицинских организаций. Но это представляется реальнее, чем клонирование матки. Пока никто не хочет официально делать такую операцию, но я думаю, что подпольно они проводятся. Стоимости четкой нет, так как все в порядке эксперимента. В ходе прошлых трех операций у Кати случалась клиническая смерть. Врачи вытаскивали ее. Но в четвертый раз снаряд в одну воронку не попадет, наверное. Она спокойна в этом отношении", – рассказал Гоген изданию Starhit.

Кроме того, Солнцев отметил, что Терешкович, наконец, отказалась от алкоголя – женщине удалось побороть зависимость. Справиться с этим ей помогла мысль о том, что она может стать мамой.