Стало известно о попытках нападения на Гогена Солнцева

Гоген Солнцев и его возлюбленная Екатерина Терешкович, судя по всему, кому-то сильно насолили. Супругам поступают угрозы.

Шоумен сообщил, что они с женой-пенсионеркой хотят обратиться в правоохранительные органы. Они надеются, что полицейские идентифицируют личность анонима.

В своем инстаграм-аккаунте Гоген опубликовал скриншот письма с угрозами. "Я просто в шоке! От растерянности практически потерял дар речи!" – признался ошарашенный Солнцев.

В послании говорится, что некто собирается закопать шоумена и его старушку. Автор не поскупился на оскорбления – они есть буквально в каждом предложении. По словам злоумышленника, он точно знает, где Солнцев появляется без охраны, поэтому поймать его не составит труда.

Гоген воспринял эти слова вполне серьезно. Именно поэтому он не собирается игнорировать письмо.

Ситуацию прокомментировала близкая подруга актера, продюсер Диана Бичарова. По ее словам, Гоген всегда был "раздражителем и агрессором для разных психопатов", а на его концерты неоднократно приходили люди с оружием. Однажды неизвестный даже принес кислоту, чтобы облить ею Солнцева, но охрана успела предотвратить преступление.

"Гогену часто поступают угрозы. К этому привыкнуть, конечно, невозможно. Он каждый раз переживает по этому поводу и боится, потому что неизвестно, когда тот или иной сумасшедший перейдет от слов к делу. Да, они с Катей были в полиции и написали заявление, чтобы все так или иначе было на контроле. Всегда надо относиться серьезно ко всем нюансам. Предупрежден, значит вооружен", – высказалась Бичарова.