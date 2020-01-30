Стало известно о попытках нападения на Гогена Солнцева

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

В гробу видала: Пугачева вслед за Боярским отказалась почтить память Караченцова
Коронавирус больно ударил по Водяновой
"Очень жаль мою девочку-тростиночку": Варум шокирована случившимся с дочерью
Кончаловский сообщил о смерти после пропажи сына
"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
партнеры
Четверг 30 января
Лента новостей
14:40
В Алтайском крае из-за непогоды объявлен режим ЧС (видео)
14:25
МГУ эвакуировали из-за пожара
14:18
"Показывают пальцем": уральская спортсменка столкнулась с хамством
14:07
Аида Гарифуллина выступит в Барвиха Luxury Village
14:00
Под Вологдой мужчина зарезал жену в пьяной ссоре
13:50
Гороскоп на февраль
13:28
Мишустин закрыл границу с Китаем из-за коронавируса
13:03
Заражение у каждого четвертого: срочное сообщение Минздрава о коронавирусе
12:55
Какое лучше? Эксперты сравнили пользу оливкового и подсолнечного масел
12:52
Есть пострадавшие: в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
12:42
Страшный пожар в Подмосковье унес жизни четырех человек
12:25
Ушла из жизни прославленная спортсменка
12:24
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
12:14
Такого провала еще не было: неудачнику Зеленскому вынесли приговор
11:50
Грозит арест: экс-полицейским по делу Голунова предъявили обвинения
11:25
Стало известно об отъезде Кокорина из России
11:08
Преобразившаяся Отиева вызвала фурор после скандала с Малаховым
11:01
В Москве кассир до смерти забил покупателя
10:57
Рак забрал жизнь звезды шоу "Голос"
10:55
Погибнут миллиарды: опубликовано страшное пророчество о коронавирусе
10:51
Шурыгина раскрыла интимную тайну
10:38
Популярный актер проник в чужой дом после употребления наркотиков
10:08
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Шереметьево
10:02
"Волнуется и переживает": Собчак сняли в медцентре Блохина
09:57
Главу Алтая госпитализировали в Москве
09:44
Бывшая жена Михаила Ефремова угасает из-за алкоголя
09:40
Рубль отвоевывает позиции у доллара и евро
09:21
Звезда сериала "Друзья" оправдалась после скандала
09:11
"Африканская девочка": Куркова изменилась до неузнаваемости
09:08
"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской
09:02
Пауло Коэльо решился на серьезный шаг после смерти легендарного спортсмена
08:34
Андрей Аршавин гонит в шею бывшую жену с тремя детьми
08:28
Тутберидзе "покалечила" малолетнюю фигуристку
08:16
Поделил людей на три сорта: бессовестного Зеленского прилюдно распекли
07:58
Знаменитый режиссер попал в московскую больницу
06:13
Афанасий–ломонос: как правильно воевать с ведьмами 31 января
04:08
"Побольше вазелина": Кравец раскрыла секрет молодости и красоты
02:04
Волочкова пошла на крайние меры из-за бывшего мужа
00:12
Отношения Бузовой и Манукяна обрекли на крах
21:59
"Всегда любила шокировать": раздетую Глюкозу закрыли грудью
21:52
"Сесть на лицо и поерзать": Рудову публично распекли за сомнительное творчество
21:37
Старые руки пропавшей Бони вызвали пересуды
21:18
Депутат МГД обратился в мэрию Москвы по поводу скандальных строек
21:17
Обманули и подставили: закатившего русофобскую истерику Зеленского оправдали
21:06
"На любителя": визажист прошлась по постаревшему лицу Королевой
20:55
Косметолог вынесла вердикт переделанной Пугачевой
19:53
"Терпение подходит к концу": наглый Эрдоган угрожает России
19:45
Психологи рассказали о благотворном влиянии молчания на человека
19:18
Еще один американский самолет разбился на Ближнем Востоке
19:10
Пропавший 95 лет назад корабль нашелся в Бермудском треугольнике
18:53
Путин уволил скандального главу Чувашии
18:27
Коронавирус в Китае назвали биологическим оружием
18:11
"Люди имели право": оскорбившую россиян Андрейченко поставили на место
17:58
Уничтожат за три часа: России предсказали страшное поражение в войне
17:55
Онколог рассказал о достижениях России в борьбе с раком
17:27
Будто не расставались: Пелагея воссоединилась с мужем ради дочери
17:18
Земляне испугались конца света из-за летящего к планете гигантского астероида
17:00
В Москве проломили череп автору биографии Юрия Лужкова
16:55
"Ты делаешь то, что нельзя": Лолита призналась в пагубной зависимости
16:55
Как пить не пьянея
16:43
Грозит России "сахарным концом": обиженного Лукашенко поймали на горячем
16:28
"Ближе у меня никого нет!": Степаненко выбрала наследника
16:23
Доктор Мясников предложил радикальный способ борьбы с коронавирусом
16:10
Молодую жену Петросяна заподозрили в беременности из-за огромного живота
16:06
В Геликон-опере состоится премьера уникального оперного спецпроекта
16:04
Коронавирус уже в России? Путин обратился со срочным заявлением
16:02
Известная актриса пришла на вечеринку без трусов
15:48
Иностранцев обяжут показывать медицинские справки при въезде в Россию
15:41
Будет тройня?: первое фото пузатой Анны Курниковой
15:28
Знаменитый юморист из КВН впал в кому после инсульта
15:20
Предотвратить рак можно с помощью прививки
15:11
Покалеченная Орбакайте оказалась в эпицентре землетрясения
14:51
"Рассекла мне голову": избитый любовницей Маликов рассказал подробности
14:51
"Какой малыш!": Баскова поздравляют с пополнением в семье
14:49
"Я рад": Сергей Гармаш о смерти Галины Волчек
14:37
"Подонки и мрази": украинцы взвыли от обманщика Зеленского
14:37
Под Петербургом в общежитии произошла поножовщина
14:19
"Хватит молодиться": Костюшкина крепко приложили
13:57
В Чебоксарах неизвестный в маске Гая Фокса попытался ограбить банк (видео)
13:46
Центральный рынок в центре Москвы станет новым фуд-кортом Года Нисанова и Зараха Илиева
13:30
Людей обманули? Поезда через Крымский мост оказались бесполезными
13:29
Беременную супругу Эрнста без макияжа сравнили с чучелом
13:27
Под Архангельском разъяренный подросток бросил нож в сотрудника ГИБДД
13:06
"Я в панике": Борисова сделала признание
13:03
Москвич написал заявление на девушку с "коронавирусом"
13:00
Автобус вылетел на застрявшую на дороге Аллу Пугачеву
12:45
Володин назвал кощунством попытки Польши и Украины переписать историю
12:33
В центре Москвы строительный кран упал на человека
12:22
В Подмосковье мужчина отравил четырехмесячного сына снотворным
12:10
"Лежит бездыханная": эксперт о состоянии онкобольной Заворотнюк
12:05
В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
12:00
Двое погибли, семеро пострадали: под Ростовом произошла страшная авария
11:37
Под Москвой пьяный мужчина открыл стрельбу на железной дороге
11:35
Вляпавшаяся Макарская раскрыла всю правду о контакте с мужем Милявской
11:33
Снимок беременной Слуцкой стал сенсацией
11:24
Сила вакцины: как Россия дала отпор эпидемии гриппа
11:16
Заражен коронавирусом: людей призвали отказаться от популярного фрукта
11:15
Пятерых экс-полицейских задержали по делу Голунова
10:52
В Красноярске мать и ребенка обнаружили мертвыми
10:46
Ирина Отиева объявила о болезни после выхода скандального шоу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вляпавшаяся Макарская раскрыла всю правду о контакте с мужем Милявской
Под Москвой пьяный мужчина открыл стрельбу на железной дороге
"Какой малыш!": Баскова поздравляют с пополнением в семье
В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Людей обманули? Поезда через Крымский мост оказались бесполезными
Двое погибли, семеро пострадали: под Ростовом произошла страшная авария
Шоу-бизнес

Стало известно о попытках нападения на Гогена Солнцева

Гоген Солнцев. Фото: instagram.com/solntcev
Гоген Солнцев и его возлюбленная Екатерина Терешкович, судя по всему, кому-то сильно насолили. Супругам поступают угрозы.
прочитано 327 раз

Шоумен сообщил, что они с женой-пенсионеркой хотят обратиться в правоохранительные органы. Они надеются, что полицейские идентифицируют личность анонима.

ПО ТЕМЕ

"Умом бабуля тронулась": жену-пенсионерку Солнцева разнесли в пух и прах

"28 ножевых ранений": леденящие кровь подробности гибели бывшей девушки Солнцева

 Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

В своем инстаграм-аккаунте Гоген опубликовал скриншот письма с угрозами. "Я просто в шоке! От растерянности практически потерял дар речи!" – признался ошарашенный Солнцев.

В послании говорится, что некто собирается закопать шоумена и его старушку. Автор не поскупился на оскорбления – они есть буквально в каждом предложении. По словам злоумышленника, он точно знает, где Солнцев появляется без охраны, поэтому поймать его не составит труда.

Гоген воспринял эти слова вполне серьезно. Именно поэтому он не собирается игнорировать письмо. 

Ситуацию прокомментировала близкая подруга актера, продюсер Диана Бичарова. По ее словам, Гоген всегда был "раздражителем и агрессором для разных психопатов", а на его концерты неоднократно приходили люди с оружием. Однажды неизвестный даже принес кислоту, чтобы облить ею Солнцева, но охрана успела предотвратить преступление. 

"Гогену часто поступают угрозы. К этому привыкнуть, конечно, невозможно. Он каждый раз переживает по этому поводу и боится, потому что неизвестно, когда тот или иной сумасшедший перейдет от слов к делу. Да, они с Катей были в полиции и написали заявление, чтобы все так или иначе было на контроле. Всегда надо относиться серьезно ко всем нюансам. Предупрежден, значит вооружен", – высказалась Бичарова.

30 января 2020, 13:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голая и влажная: в Сеть попали эротические фото жены-старушки Гогена Солнцева

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Минск в шоке: Путин нанес мощный удар несговорчивому Лукашенко
Такого провала еще не было: неудачнику Зеленскому вынесли приговор
"Терпение подходит к концу": наглый Эрдоган угрожает России
"Сколько гонору": Украину подняли на смех за претензии к Италии

Шоу-бизнес

Хилькевич пожаловалась на проблемы с кожей
Вскрылась связь Евгения Плющенко с известной певицей
"Раздражитель и агрессор для разных психопатов": стало известно о попытках нападения на Солнцева
Гарри мучается из-за Меган: друг рассказал о душевном состоянии принца

Проишествия

В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого: 10 лет успеха
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

"Африканская девочка": Куркова изменилась до неузнаваемости

Актриса показала себя в юности
Спорт

Тутберидзе "покалечила" малолетнюю фигуристку

Тренер получила множество обвинений

Политика

Такого провала еще не было: неудачнику Зеленскому вынесли приговор

Президент не оправдал надежд украинцев
Шоу-бизнес

"Это очень страшно!": Руденко окружили люди в медицинских масках

Артист переживает из-за вируса

Гороскоп

Гороскоп на февраль
Календарь красоты на февраль 2020 года
Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тутберидзе "покалечила" малолетнюю фигуристку
Российские биатлонисты прилюдно опозорились на Кубке мира
"Мой любимый": Дзюба страдает из-за смерти дорогого человека
Неожиданные подробности жуткой гибели спортсмена с дочерью

Регионы

Людей обманули? Поезда через Крымский мост оказались бесполезными
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru