"Чужое лицо": изменившаяся Орбакайте стала не похожа на себя

Дочь российской Примадонны сейчас находится в Майами, где восстанавливается после перелома ноги. Знаменитость повредила кости во время одной из тренировок своего шоу. Из-за неудачного падения даже пришлось отменить несколько концертов.
В посте Кристина Орбакайте пообещала, что скоро вернется на сцену. Новость она сопроводила своей черно-белой фотографией с выступления. На снимке певица запечатлена в мини-шортах и прозрачной блузке. Лицо артистки застыло в неестественной гримасе.
Многие поклонники испугались изображения и поспешили сообщить об этом в комментариях. "Странная фотография. Чужое лицо", "Вообще не похожа на себя", "Это вообще кто? Она на себя не похожа", – написали фолловеры под снимком.
Однако большинство пожелало звезде скорейшего выздоровления и сделали комплимент ее ногам. "Какая стройная и красивая!", "Любим и ждем! P. S. Только не торопитесь, надо, чтобы нога полностью восстановилась", "А вот и не скажешь, что эта юная девушка мама троих детей, певица и просто красавица", "Божественная красота! Здоровья крепкого!" – написали поклонники.
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