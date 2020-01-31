"Неудобно и больно": покалечившаяся Орбакайте встала на костыли

В минувший вторник Кристина Орбакайте сообщила поклонникам тревожное известие: во время подготовки к концертам она сломала лодыжку. "Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель", – пожаловалась певица.
Звезде пришлось перенести февральские выступления. Артистка призналась, что это решение далось ей нелегко. "Даты обязательно сообщу! Надеюсь на понимание и поддержку", – обратилась Кристина к поклонникам.
Некоторое время исполнительница ходила на костылях, но вскоре отказалась от них, так как не смогла привыкнуть. "Это очень медленно, неудобно, больно", – призналась знаменитость. К счастью, ей удалось найти "удобную замену" – самокат.
На своей странице в "Инстаграм" Кристина Орбакайте показала, как она катается на новом транспорте. В ролике можно разглядеть, что самокат оборудовали специальной подставкой для ноги. "Иду на поправку", – заверила певица.
Коллеги и поклонники пожелали Кристине Орбакайте скорейшего выздоровления и похвалили ее задумку. "Береги себя, дорогая", "Поправляйся скорее, Кристиночка!", "Выздоравливай быстрее, но этот велик тебе очень идет", – написали комментаторы.
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