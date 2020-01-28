Люди молятся за покалечившуюся Кристину Орбакайте

Кристина Орбакайте сообщила о несчастье. Из-за ЧП популярная певица не может выступать.

Кристина Орбакайте вместе с родными находится в Америке. Тут у артистки есть недвижимость. На каникулах, которые у отечественных знаменитостей обычно бывают в январе после плотного рабочего декабрьского графика, исполнительница строила планы на февраль. Кристина готовилась к концертам и спектаклям (мало кто помнит о том, что артистка не только певица, но и превосходная актриса).

Однако мечтам и планам Орбакайте вряд ли суждено сбыться. Дочь Аллы Пугачевой сообщила, что пострадала из-за ЧП, и все ее намерения, касающиеся работы, пришлось оставить на потом. "Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы🤷‍♀️ Перелом лодыжки 🦶Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель, к сожалению, мои Февральские Концерты и Спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу!! Надеюсь на понимание и поддержку 🙏❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Кристина Орбакайте у себя на официальной страничке в социальной сети "Инстаграм".

Певица обнародовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на диване с выставленной вперед ногой. Всем своим видом Кристина Орбакайте дала понять, что очень расстроена из-за случившегося. Кстати, что именно произошло, певица уточнять по какой-то причине не стала.

Многочисленные подписчики живо отреагировали на тревожную информацию. Фанаты немедленно стали желать скорейшего выздоровления артистке, а кто-то и вовсе признался, что молится за нее. Не остались в стороне и знаменитости. "Выздоравливай, Кристи🙏🏻" – пожелала певица Юлия Проскурякова. "Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других!!!!" – выразила надежду ведущая Екатерина Стриженова. "Ну вот те на!" – расстроился Максим Галкин.