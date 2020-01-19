Муж Орбакайте в нелепом наряде испортил праздник

Эксперт передач на каналах СТС и НТВ Ирина Макурина оценила праздничные наряды семьи Кристины Орбакайте. По ее словам, артистка примерила эффектное черное платье с актуальным принтом. Образ прекрасно дополнили светлые локоны и темный макияж.
"Мне нравится платье Кристины, создающее действительно праздничное настроение. Кристина похожа на сказочную фею, так как шифон делает образ более легким. Массивное украшение в виде цветка не портит картину, гармонируя с крупными чертами лица Кристины", – выразила мнение эксперт.
Кроме того, Макурина похвалила наряд дочери певицы Клавдии. Она обратила внимание на приятный голубой цвет платья. В то же время у образа есть один недостаток. "По-моему, платье великовато для девочки – фасон же замечательный", – цитирует ведущую мастер-классов по имиджу и стилю "Экспресс газета".
Глава семейства, в свою очередь, выбрал весьма странный наряд. По мнению эксперта, супруг Кристины Орбакайте испортил общий праздничный образ. "С брюками удачнее бы смотрелся праздничный вариант сорочки и пиджака. Свитер забавный, но явно не новогодний и не праздничный предмет гардероба", – заявила Макурина.
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