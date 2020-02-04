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Регина Тодоренко сбежала с сыном из страны без Влада Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/vladtopalovofficial
Регина Тодоренко увезла подросшего наследника на Мальдивы. Отдыхать телеведущая отправилась без супруга.
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О путешествии с годовалым Мишей знаменитость рассказала в своем инстаграм-аккаунте. "Сын, ты – мой герой! Выдержать три самолета и один спидбоут — это невероятный показатель выносливости! 24 часа в пути, и мы на море", – написала Регина Тодоренко.

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В первую очередь звезда устроила фотосессию на пляже с белоснежным песком. Она предстала в купальнике шоколадного цвета. Ведущая позировала с сыном в гамаке. "Адаптация на Мальдивах проходит успешно: плачем, смеемся и снова рыдаем, а потом снова смеемся!" – поделилась Регина Тодоренко.

Звезда при этом намекнула супругу Владу Топалову, чтобы он прислал ей цветы, оставив адрес отеля. Поклонники пришли в восторг от нежного кадра молодой матери с малышом и осыпали ее комплиментами.

Кроме того, фолловеры завалили ведущую вопросами. Регина Тодоренко призналась, что до сих пор кормит Мишу грудью, и отметила, что берет сына с собой в поездки с трех месяцев. Многие подписчики знаменитости отметили, что малыш очень похож на своего отца-певца. "Как же он похож на папу Влада", "Копия отца", "И ДНК-тест не нужен", — прокомментировали пост подписчики.

Автор: 4 февраля 2020, 13:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

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