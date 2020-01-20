Влажная Тодоренко поразила народ неожиданным талантом

Телеведущая Регина Тодоренко поразила поклонников неожиданным талантом. Знаменитость показала все, на что способна.

Супруга певца Влада Топалова, по всей видимости, решила не отставать от звездного мужа. На видео, опубликованном в Сети, Регина вытирает влажные волосы полотенцем. Вероятно, она только что приняла душ. Об этом говорит и полное отсутствие макияжа. Тонкая майка, в которую облачилась ведущая "Орла и решки", прилипает к ее влажному телу, обрисовывая достоинства фигуры артистки.

Как сообщает Пятый канал, на ролике звезда отечественного шоу-бизнеса показывает процесс подготовки к съемке. Она наносит на волосы ухаживающие средства. Любопытно, что при этом Тодоренко поет одну из композиций популярной зарубежной певицы Адель.

Поклонники оценили талант телеведущей. За несколько часов публикация набрала больше одного миллиона просмотров. Многие пришли в восторг от вокальных данных супруги Влада Топалова. Они поинтересовались, почему Регина еще не начала карьеру певицы.

"Я начала подпевать", "Вообще не понимаю, почему ты до сих пор не начала карьеру певицы!!!", "Вау! Ты невероятно круто поешь", "Очень красиво поете, голос шикарный!", "Такая милая, естественная! Так приятно смотреть", – высказались восхищенные фанаты.