У неугомонной Регины Тодоренко обнаружили проблемы с психикой

Регина Тодоренко решила расширить сферу своей деятельности. Такая гиперактивность сильно обеспокоила поклонников телеведущей.

Многим непонятно, почему знаменитость, родившая сына чуть больше года назад, работала чуть ли не до самих родов, и продолжила трудиться почти сразу после них. Кроме того, сейчас Регина Тодоренко в своем инстаграм-аккаунте пожаловалась на беспокойство о том, что она оставит после себя в этом мире.

"Вот иногда я думаю, что количество информации в моей голове мешает мне жить спокойно. Гораздо проще было бы существовать с ощущением перманентно форматирующего диска… Что по итогу я оставлю после себя? Какая моя функция/миссия? На эти вопросы я отвечаю каждый день, чтобы не превратиться в овощ и не исчезнуть бесследно", – высказалась телезвезда. Также она призналась, что намерена заняться писательством.

"Сегодня я начала работать над своим бессмертием, чтобы не жалеть о том, чего не сделала!.. Я поняла, что пришла пора моей книги! Официально заявляю, совсем скоро можно будет подержать в руках интереснейший сборник сказок. Буду верить, что на моих сказках вырастут достойные люди!", – призналась Регина Тодоренко. Однако пост ведущей вызвал неоднозначную реакцию поклонников.

В комментариях многие восхитились такой энергией и любовью к труду, но некоторые фолловеры нашли возможные объяснения в области психологии. Появились предположения, что есть причина, почему Регина Тодоренко с головой погружается в работу. "Это просто невроз. От него вся эта энергия и не утихает", – написала одна из поклонниц, что изучает, по ее словам, психологию и психиатрию.