"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование

Певица Лика Стар вслед за артистом Михаилом Муромовым обвинила Примадонну в разрушении карьеры. Скандал, разразившийся вокруг Аллы Пугачевой, прокомментировал блогер Рустам Солнцев.

Популярная в 90-х исполнительница Лика Стар приняла участие в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека", где раскрыла истинную причину своего исчезновения со сцены. По словам артистки, именно Алла Пугачева приложила свои усилия, чтобы больше ее не приглашали на телевидение.

Таким нечестным образом Примадонна отомстила за то, что молодая исполнительница увела Владимира Преснякова у Кристины Орбакайте. Лика Стар рассказала, что ее отношения с музыкантом были скоротечными. За это время они успели записать совместную песню "Падший ангел".

Экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев напомнил, что недавно свои претензии к Алле Пугачевой озвучил еще один исполнитель: "Месяц назад с похожим заявлением выступил когда-то достойный артист Муромов. Алла, по его словам, запретила эфиры и тем самым низвергла Михаила в пучину алкотресничества и забвения".

На своей странице в "Инстаграме" герой телепроекта задумался, могла ли исполнительница действительно "диктовать свои условия". "Учитывая, что основной костяк певцов в ту пору сплотился вокруг нее и это выглядело такой мафией и называлось "Театром А. П.", то это вполне себе возможно", – выразил мнение Рустам Солнцев.

По его словам, Алла Пугачева была "своенравной", "капризной", и, понимая свою роль на телевидении, могла редактировать список выступающих в эфире артистов. Кроме того, уже давно ходят слухи, будто Примадонна испытывает неприятные чувства к Ольге Бузовой и даже выдвинула жесткое требование: где она изредка появляется, "нет места безголосой" телеведущей.