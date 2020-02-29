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"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Лика Стар вслед за артистом Михаилом Муромовым обвинила Примадонну в разрушении карьеры. Скандал, разразившийся вокруг Аллы Пугачевой, прокомментировал блогер Рустам Солнцев.
прочитано 1340 раз

Популярная в 90-х исполнительница Лика Стар приняла участие в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека", где раскрыла истинную причину своего исчезновения со сцены. По словам артистки, именно Алла Пугачева приложила свои усилия, чтобы больше ее не приглашали на телевидение.

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Таким нечестным образом Примадонна отомстила за то, что молодая исполнительница увела Владимира Преснякова у Кристины Орбакайте. Лика Стар рассказала, что ее отношения с музыкантом были скоротечными. За это время они успели записать совместную песню "Падший ангел".

Экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев напомнил, что недавно свои претензии к Алле Пугачевой озвучил еще один исполнитель: "Месяц назад с похожим заявлением выступил когда-то достойный артист Муромов. Алла, по его словам, запретила эфиры и тем самым низвергла Михаила в пучину алкотресничества и забвения".

На своей странице в "Инстаграме" герой телепроекта задумался, могла ли исполнительница действительно "диктовать свои условия". "Учитывая, что основной костяк певцов в ту пору сплотился вокруг нее и это выглядело такой мафией и называлось "Театром А. П.", то это вполне себе возможно", – выразил мнение Рустам Солнцев.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

По его словам, Алла Пугачева была "своенравной", "капризной", и, понимая свою роль на телевидении, могла редактировать список выступающих в эфире артистов. Кроме того, уже давно ходят слухи, будто Примадонна испытывает неприятные чувства к Ольге Бузовой и даже выдвинула жесткое требование: где она изредка появляется, "нет места безголосой" телеведущей. 

Автор: 29 февраля 2020, 17:24

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Заголовок
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Докатилась.
То она-мафия с/раная.
То-шушера прибандиченная.
пугача вновь характеризуют
Гость
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.
Докатилась. Молодое поколение назвало пугача-биомусором
Да не Пугачеву, а тебя <цензура>, вместе со всеми этими ликами старами )))
Гость
Ответить
ооо г о в н оботы повылазили ))) унитаз дома сломался что ли, сбда с р а т ь пришли ? )) Ну, если Лика Стар, рома жуков, зарубина и прочее нечто для вас звезды и загубленные таланты, то Бузова для вас сегодня в самый раз, прям русская мадонна )))))
старперы
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Молодцы молодежь.Наше поколение тоже ненавидит пугача
молодежь
Ответить
Разину, Роме Жукову, Лики-Респект!!!
пугача пинайте.Не ленитесь
.
Ответить
Гость
Популярность в 90- ых ни о чем не говорит. Как раз тогда и повылазила на свет вся шушера в обликах Разина, РомыпростигосподиЖукова, той же Лики Стар и ещё кучи биомусора. Не было звезд в те года, не было талантов, были мальчики и девочки с амбициями, "хочу" и возможностями прибандиченных "продюссеров". Пугачева в тех годах, 90-ых вообще не пела 10 лет, она пела один раз в год в Рождественских встречах и всё ) Теперь, весь этот биомусор вдруг с какого то перепугу оказался недооценными талантами... ага ))))
Докатилась. Молодое поколение назвало пугача-биомусором
молодежь
Ответить
это кто вообще ???
старперы
Ответить
А пугачаре ?
молодежь
Ответить
Бузовой.О.В-Уважуха !!!!!
публика
Ответить
Вам на дискотеке рыжее старое чучело нужно ???
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