"Надоели уже": показавший семейную идиллию с Пугачевой Галкин вызвал раздражение

В личном микроблоге артист Максим Галкин опубликовал семейную фотографию, сделанную дома. В кадре певица Алла Пугачева обнимает двух малышей – близнецов Лизу и Гарри. Девочка кривляется перед камерой, в то время как ее брат увлеченно смотрит в телефон.
Большинство пользователей пришли в восторг от снимка. "Замечательная, красивая, чудесная семья! Будьте счастливы", "Лучшее, что может быть в жизни", "Когда все дома – это счастье". Многие комментаторы отметили, что Примадонна хорошо получилась на фотографии.
Однако среди положительных отзывов оказался один негативный. "Надоели уже", – заявил пользователь на странице Максима Галкина в "Инстаграм". За семью артиста тут же заступились поклонники. "А что вы забыли тут тогда? Валите!", "Вас сюда силой притащили?", – интересовались комментаторы.
Ранее Алла Пугачева разместила на своей странице в социальных сетях совместный снимок с Лизой. На фотографии артистка крепко обнимает наследницу. Поклонники назвали Примадонну "хорошей мамой" и пожелали ее шестилетней дочери здоровья и счастья.
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