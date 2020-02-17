Принц Гарри замолчал после самоубийства экс-возлбленной

Коллеги и близкие скорбят по Кэролайн Флэк. Родственники телезвезды попросили журналистов не беспокоить их семью, однако успели прокомментировать случившееся.
Родные Флэк не понимают, что могло толкнуть телеведущую на такой поступок. Вполне возможно, на нее могли повлиять судебные тяжбы, в которые она была вовлечена с прошлого года.
Пресс-секретарь телеканала, где работала Кэролайн, принесли соболезнования семье ведущей:
"Все сотрудники шоу и телеканала ITV потрясены и опечалены этой новостью. Кэролайн была любимым членом съемочной группы".
Твит, посвященный Флэк, опубликовала ее коллега, телеведущая Лора Уитмор.
"Я пытаюсь найти слова, но не могу", – коротко написала она.
А вот экс-возлюбленный Кэролайн, принц Гарри, от каких-либо комментариев воздерживается. Сейчас он находится в Канаде вместе со своей семьей – супругой Меган Маркл и сыном Арчи. Очевидно, что Гарри не хочет сейчас привлекать внимание к своей персоне.
Напомним, Кэролайн Флэк покончила с собой 15 февраля 2020 года у себя в квартире. В конце 2019 года ведущую арестовали за нападение на своего бывшего избранника Льюиса Бертона. Сначала экс-бойфренд подал заявление в суд, а позже отозвал его. Но правоохранительные органы не отстали от Флэк и продолжили проверку.
Телеведущей пришлось нанять лучших адвокатов, чтобы выиграть дело. С их помощью ей удалось выйти под залог. Очередное слушание по делу нападения должно было состояться 4 марта.
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