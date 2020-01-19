"Красоту нужно показывать!": полуголая Гагарина произвела фурор (видео)

Сейчас артистка отдыхает на Мальдивах вместе с мужем, дочерью и мамой. Она регулярно выкладывает в свой микроблог фотографии из отпуска.
Не обошлось и в этот раз. В кадре звезда отечественного шоу-бизнеса позирует в бикини цвета хаки. Звезда придерживает рядом с собой пальмовую ветвь. Снимок Полина дополнила размышлениями о том, почему фото в купальниках являются нормой, а в нижнем белье – нет, сообщает Пятый канал.
Поклонники поддержали тему, а заодно написали комплименты в адрес Гагагриной. Многие отметили, что у артистки потрясающая фигура.
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