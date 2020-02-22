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Шоу-бизнес

"В ней мертво все": Успенская взвыла после подлости бездушной Собчак

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/www.globallookpress.com.
Певица Любовь Успенская горько пожалела, связавшись с Ксенией Собчак. Вокалистка заявила, что теледива подло ее обманула. Ответ журналистки не заставил себя ждать.
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По словам Любови, она согласилась принять участие в ток-шоу Ксении, не подозревая, какую боль ей причинят. Артистка надеялась на помощь журналистки, ждала, что появление в программе теледивы позволит прекратить поток негатива и лжи в адрес ее семьи.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

"Я шла как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания", – написала Любовь Успенская в личном "Инстаграм".

Вокалистка отметила, что журналистка откровенно ловила хайп на ее проблеме. Ксения даже не пыталась разобраться в ситуации, которая развернулась вокруг дочери артистки 30-летней Татьяны Плаксиной. "Как будто формулировка "хлеба и зрелищ" трансформировалась в "крови и зрелищ", – буквально взвыла знаменитость.

Любовь Успенская призналась, что была шокирована тем, как изменилась Ксения Собчак в студии. В один миг телеведущая превратилась в холодную, циничную и расчетливую. "Будто выглядывающую из того самого "свадебного катафалка", оставившая там свою душу. В ней мертво все, и даже союз с Богомоловым не способен оживить ее душу", – продолжила исполнительница.

Также певица сообщила, что во время записи программы Ксения Собчак "затыкала рты" всем, кто говорил не то, что она хотела слышать. В итоге высказаться не дали ни самой Успенской ни ее друзьям.

Ксения Собчак оперативно отреагировала на обвинения. Журналистка написала в комментариях под публикацией артистки, что вела себя профессионально. На шоу, которое она вела, не было криков толпы и передергивания фактов. По словам теледивы, она лишь задавала вопросы вокалистке, порой неприятные, неудобные, но не переходящие грань такта.

"Вы просто пришли чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать. Я журналист, я не могу вас поддержать или вставать перед вами на колени – я могу только постараться разобраться в ситуации", – заметила Ксения Собчак.

Теледива обещала Любови Успенской, что на финальном монтаже оставит нетронутым все то, что было сказано по существу. Ксения Собчак подчеркнула, что певица пока не готова слышать иную точку зрения.

22 февраля 2020, 11:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Только очень наивные люди соглашаются на интервью с Собчак . Почему-то эти люди идут к ней, позволяя над собой глумиться и вытаскивать на свет самые сокровенные моменты своей личной жизни. Наверное, потом они жалеют о своём поступке. Но уже поздно - вся информация стала достоянием гласности. Собчак беспощадна. Она не пожалеет никого. Причём, надо заметить , что она не приглашает к себе на интервью сильных людей, потому что понимает, что получит от них «по зубам». Разве кто-то ещё не понял этого?
1

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