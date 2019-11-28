Меланье Трамп публично надавали пинков

Не так давно глава Белого дома опубликовал в социальной сети "Твиттер" пост, в котором сообщил о неприязни к Балтимору. По словам Дональда Трампа, город грязный, по улицам бегают крысы, да и вообще не стоит туда лишний раз приезжать. Это спровоцировало волну негатива в адрес президента США.
Отыграться горожане решили на Меланье Трамп, посетившей Балтимор. Когда первая леди вышла на сцену, ее тотчас принялись оскорблять. Студенты и их родители в буквальном смысле надавали гостье пинков за неэтичные высказывания ее мужа.
Меланья старалась не реагировать и спокойно продолжала речь. Даже вернувшись домой, она не стала комментировать этот инцидент, сообщает StarHit.
"Мы живем в демократической стране, и каждый имеет право на свое мнение.
Но факт в том, что в нашем государстве есть серьезный кризис, и я, как и
раньше, придерживаюсь идеи, что нужно информировать детей об опасностях
и смертельных последствиях злоупотребления наркотиками", – отметила супруга президента.
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