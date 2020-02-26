"Позорный эфир": сбежавшая Успенская обратилась к Первому каналу

Любовь Успенская записала видеообращение. Артистка поблагодарила за поздравления с днем рождения, а заодно упомянула о шоу Ксении Собчак на Первом канале, которое завершилось скандалом.

Любови Успенской 24 февраля исполнилось 66 лет. А кто даст?! Артистка выглядит невероятно подтянутой. Говорят, этому способствуют генетика и ухищрения косметологов и пластических хирургов. Да и певица не чувствует возраст. Она все так же дерзко ведет себя на сцене, записывает песни с рэперами, выпускает провокационные клипы. Сбавлять обороты Любовь не намерена.

Впрочем, притормозить звезде все же пришлось. Причиной стала ситуация с 30-летней дочерью Татьяной Плаксиной. Несколько недель назад та дала откровенное интервью, в котором пожаловалась, что мать не дает ей свободно жить, контролирует, устраивает психологическое и физическое насилие.

Разразился скандал. Последовала череда ток-шоу, где бурно обсуждали откровения Плаксиной и опровержения Успенской. В последний раз артистка дала интервью Ксении Собчак, которое показали в ее день рождения, 24 февраля. Эфир получился крайне напряженным – гостья буквально сбежала из студии, спасовав перед ведущей.

Позже Любовь Успенская обвинила Ксению Собчак в цинизме и сравнила ее с Воландом из "Мастера и Маргариты". По словам звезды, журналистка "закрывала рты" ей и другим приглашенным, чтобы построить программу по своему сценарию. В ответ Собчак напомнила: она встречала Успенскую как журналист, а той не понравилось, что пришлось говорить о сокровенном.

В видеообращении на своей странице в "Инстаграм" Любовь не забыла упомянуть о резонансной программе. Поблагодарив фанатов, друзей, коллег и близких за поздравления с днем рождения, она добавила: "Отдельное спасибо Первому каналу, который сделал мне подарок – позорный эфир Ксении Собчак!"

Сейчас артистка гастролирует по Дальнему Востоку. Певица уже выступила в Благовещенске и Хабаровске.