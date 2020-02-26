Безрукова замуровала дверь в квартиру покойного сына

Ирина Безрукова осталась одна после смерти сына, Андрея Ливанова, и ухода мужа, актера Сергея Безрукова. Говорят, чтобы справиться с тоской, артистка решилась на радикальный шаг.

Ирина Безрукова и ее сын Андрей Ливанов жили буквально через стену. Говорят, после того как сын умер, актриса не могла находиться в собственном доме. Спустя время она нашла в себе силы вернуться в квартиру.

Чтобы начать жизнь с чистого листа, артистка воспользовалась услугами известной программы, посвященной преображению жилища. Дизайнеры поработали на славу. Однако Ирине этого оказалось мало, и она взялась за капитальный ремонт, который завершился совсем недавно.

Консьержка в подъезде артистки пояснила, что были объединены две квартиры. "Андрей, сын, жил в 96-й, Ира с Сережей (Безруковым. – Прим. ред.) – через стенку, в 97-й. А теперь в жилье сына из предбанника не попасть: там, где была дверь, все замуровали – ровная стена", – сообщила она журналистам.

"Ирочка туда картину повесила – пейзаж с водопадом. Так и живет одна в апартаментах, личную жизнь не устроила. Часто за границу выезжает. Вот и сейчас ее нет", – цитирует консьержку сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что 14 марта будет пять лет, как не стало Андрея Ливанова. Его нашли мертвым в собственной квартире. Вокруг смерти единственного сына Ирины Безруковой ходило много слухов. По одной версии, мужчину убили, по другой – перебрал с запрещенными препаратами. Говорили, будто Андрей подхватил за границей опасный вирус, а еще, что у него был диабет, и он не успел сделать инъекцию инсулина.

Официальная версия куда прозаичнее: мужчина упал в ванной и ударился головой. В Сети поговаривают, будто это расплата Ирины за то, что она попала в секту и втянула туда Андрея. Напомним, артистка родила сына в браке с Игорем Ливановым.