Что сделала со своим лицом "губастик" Ирина Безрукова

Ирина Безрукова по праву считается одно из самых привлекательных актрис в отечественном кинематографе. А ведь скоро артистке исполнится 55 лет. Будущая именинница высказалась относительно слухов о том, что она сделала со своим лицом.

Весной Ирина Безрукова отметит круглую дату. Популярной актрисе исполнится 55 лет. А кто даст?! Артистка считается красавицей и умницей, у нее безупречная репутация. Ирина нечасто дает интервью, поэтому, если это случается, к ней обращено пристальное внимание как журналистов, так и общественности.

Актриса обладает безупречным вкусом и чувством стиля. Ирина Безрукова настоящее украшение любой красной дорожки. Впрочем, в Сети бурно обсуждают не столько наряды артистки, сколько ее лицо. Глядя на ее гладкую сияющую кожу, люди отказываются верить в то, что 54-летняя Ирина не прибегала к помощи пластических хирургов.

Однако сама Безрукова уверяет, что она не относится к той категории женщин, которые пойдут на все ради удержания молодости и красоты. "Жизнь показывает, что надо принимать те изменения, которые приходят с возрастом, нравится тебе это или нет. Чересчур молодящиеся женщины выглядят смешно. Мне кажется, что бег за вечной молодостью – это невроз", – убеждена популярная актриса.

При этом актриса не скрывает, что тщательно следит за собой и часто пользуется услугами косметолов. Она делает различные процедуры и не скрывает, какие именно. "Обычно я делаю безынъекционную аппаратную мезотерапию, аппаратный уход за лицом и альгинатную маску", – перечислила артистка.

А вот пластических операций, по словам Ирины Безруковой, она никогда не делала. "Никогда не делала ничего с лицом, хотя "эксперты" в моем блоге не раз писали, что я исправила нос и губы", – рассказала актриса. Она заявила, что это не так и в качестве доказательства предложила всем скептикам посмотреть ее фотографии в юности. "Губастиком я была всегда. Губы у меня от папы, а носик от мамы", – цитирует актрису Starhit со ссылкой на "7 Дней".