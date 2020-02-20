"Бедная Алсу": Фадеев вступился за затравленную певицу

После того, как исполнительница призналась в покупке голосов на шоу Первого канала "Голос.Дети", где победила ее дочь Микелла Абрамова, она подверглась резкому осуждению. Травля распространилась на всю семью артистки.
Все зашло настолько далеко, что в скандал вмешался продюсер Максим Фадеев. Он напомнил хейтерам, что Алсу приобретала голоса в количестве, разрешенном правилами Первого канала.
Фадеев призвал оставить артистку с дочерью в покое. "Эта бедная девочка, эта бедная Алсу!" – цитирует продюсера "Экспресс газета". Он отметил, что все родственники певицы переживают из-за этого скандала.
Напомним, что в июне прошлого года 11-летняя Микелла Абрамова победила в шоу "Голос.Дети" по результатам СМС-голосования. Большинство россиян возмутились, решив, что дочь певицы Алсу не заслужила победу. Позже выяснилось, что за девочку голосовало огромное количество ботов. Результаты проекта были аннулированы.
Певица Алсу призналась, что покупала голоса, как и все участники всех сезонов шоу. По словам артистки, семья просила проголосовать за Микеллу друзей и родственников.
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