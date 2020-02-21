Сколько стоит заграничное обучение детей Кристины Орбакайте и Веры Брежневой

Обучение за границей стоит дороже, чем в России. В среднем оно обходится студентам в два-три миллиона рублей в год. Но звезды шоу-бизнеса могут позволить это своим наследникам.
18-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман переехала в Америку в 16 лет. Девушка два года отучилась в элитной школе в Калифорнии. Сейчас она первокурсница гуманитарного Уитьер-колледжа, сообщает сайт "Комсомольская правда".
21-летний сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров в прошлом году окончил университет в Лондоне, получив диплом бакалавра. Теперь внук Примадонны продолжил обучение на магистра. Его профиль – основы бизнеса и международной экономики.
Напомним, что образовательное учреждение дочери Веры Брежневой находится недалеко от Лос-Анджелеса в штате Калифорния. Недавно у девушки был выпускной, на который прилетела мать. Как писали "Дни.ру", Соня довела ее до слез.
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