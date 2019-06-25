Дочь Веры Брежневой покорила красотой

Дочь Веры Брежневой выложила новое фото в Instagram. Софья радует чудесными снимками с курорта.

В кадре девушка стоит в черном бикини с блестками и солнцезащитных очках с леопардовым принтом. Волосы у нее распущены и небрежно ниспадают на плечи. "Может быть, они не будут удалять этот", – подписала фотографию дочь артистки, имея ввиду то, что Instagram в последнее время удаляет изображения полуобнаженных фигур.

Фанаты пришли в восторг от красоты юной прелестницы. "Персик просто!", "Огонь-девчонка!", "Какая худышка!" – восхитились пользователи Сети.

Соня со своей звездной матерью отдыхают в Форте-дей-Марми. Как сообщает "Комсомольская правда", обе каждый день радуют поклонников яркими фотографиями.



"Как мама. Чем старше, тем красивее!" – отметила поклонница.

Напомним, что дочь Веры Брежневой живет и учится в США. Частное образовательное учреждение находится недалеко от Лос-Анджелеса в штате Калифорния. Недавно у девушки был выпускной, на который прилетела и ее мать. Как писали "Дни.ру", Соня довела ее до слез.

