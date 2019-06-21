"Идеальная!": Брежнева в бикини привела россиян в экстаз

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она снята выходящей из бассейна. Вера Брежнева восхитила пользователей соцсети идеальной фигурой.

Звезда позирует на камеру в черном купальнике и солнцезащитных очках. Подписывать словами ролик Вера Брежнева не стала, ограничившись смайликом в виде голубого сердца.

В видео исполнительница отправила человеку, запечатлевшему ее, воздушный поцелуй. Поклонники пришли в экстаз от вида артистки, восхитившись идеальной фигурой Веры Брежневой и засыпали ее комплиментами. "Идеальная! Глаз радуется!", "Королева", "Красотка", "Как всегда прекрасна", "Русалочка", "Красавица. Так держать", "Шикарная женщина!!!" – написали поклонники Веры Брежневой.

Напомним, что в начале июня Веры Брежнева выпустила клип на песню "Я не святая". Большую часть хронометража певица проводит в закрытом черном купальнике с пикантными вырезами.

Отметим, поклонники и хэйтеры не устают обсуждать личную жизнь Веры Брежневой. Ее отношения с мужем-продюсером Константином Меладзе не дают покоя сплетникам и фанатам.



Как писали "Дни.ру", о свадьбе Веры Брежневой и Константина Меладзе стало известно осенью 2015 года. О частной жизни супруги предпочитают не рассказывать, хотя иногда делают исключение.