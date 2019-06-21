"Идеальная!": Брежнева в бикини привела россиян в экстаз
Звезда позирует на камеру в черном купальнике и солнцезащитных очках. Подписывать словами ролик Вера Брежнева не стала, ограничившись смайликом в виде голубого сердца.
В видео исполнительница отправила человеку, запечатлевшему ее, воздушный поцелуй. Поклонники пришли в экстаз от вида артистки, восхитившись идеальной фигурой Веры Брежневой и засыпали ее комплиментами. "Идеальная! Глаз радуется!", "Королева", "Красотка", "Как всегда прекрасна", "Русалочка", "Красавица. Так держать", "Шикарная женщина!!!" – написали поклонники Веры Брежневой.
Напомним, что в начале июня Веры Брежнева выпустила клип на песню "Я не святая". Большую часть хронометража певица проводит в закрытом черном купальнике с пикантными вырезами.
Отметим, поклонники и
хэйтеры не устают обсуждать личную жизнь Веры Брежневой. Ее отношения с
мужем-продюсером Константином Меладзе не дают покоя сплетникам и фанатам.
Как писали "Дни.ру", о свадьбе Веры Брежневой и Константина Меладзе стало известно осенью 2015 года. О частной жизни супруги предпочитают не рассказывать, хотя иногда делают исключение.
Никто не ожидал от ведущей ничего подобного
Агата Муцениеце запечатлела этот момент на камеру
Поклонники прозрели и теперь буквально воспевают ее дар
Танцовщицу спустили с небес на землю
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Женюсь.
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Жанна Фриске
Мачеха подкатывает к моему парню.
Что меняет роспись?
Раннее облысение
Мой батяня отымел мою жену...
Прямая трансляция с Путиным
Навязчивая девушка
Беременна от пьющего
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
не будут строить храм в Екатеринбуре на месте парка!
Конфликт в Чемодановке
Негры.
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
девушки убили мужчину ,за замечание не бросать бумажки.
Вопрос админу
Вам нравится женщины за рулём?
Влюбилась в парня подруги
Как вы спасаетесь от жары?
Она верит в гороскоп
продукты в кредит ,с ума вообще сошли.
Подарил машину, а оформил на себя