Располневшую Алсу заподозрили в очередной беременности

В своем инстаграм-аккаунте Алсу опубликовала, на первый взгляд, обычный снимок, на котором она запечатлена сидящей на стуле. Однако наблюдателей ввел в замешательство пиджак, накинутый на его спинку.
Одежда сразу же породила множество теорий. Одни утверждали, что таким образом певица пытается скрыть увеличившуюся из-за беременности талию, другие считали, что из-за сочетания цветов платья и пиджака создается оптическая иллюзия. Но наблюдатели нашли и другие признаки того, что актриса находится в интересном положении, в частности – округлившееся лицо.
"Потолстела", "По-моему, Вы беременны", "Лицо круглое стало", "А крой платья, кстати, реально очень интересный", "Или беременна или покушала хорошо на новогодние А что за бред платья, кто-нибудь может подскажет ?!", – множество подобных замечаний поклонники оставили в комментариях под публикацией.
Сама Алсу пока никак не отреагировала на подозрения.
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