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Мать Ольги Бузовой рассекретила роман дочери с уголовником

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Мать исполнительницы Ольги Бузовой подложила дочери свинью, открыв интимные подробности личной жизни наследницы. Оказалось, что у певицы было немало бурных романов.
прочитано 940 раз

Ирина Михайловна рассказала, что Ольга всегда пользовалась успехом у представителей противоположного пола. Еще в школьные годы она общалась с одним из ухажеров посредством записей на стенах туалета. 

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"У нее было много записок. Писали Аркаша, Олежка. Но на выпускной она пошла с Лешей. Он мне нравился. Очень красивая была пара. Он был таким серьезным пацаном, "держал район". Ну, как в то время, вы же понимаете. Самым был в школе авторитетным парнем", – поведала родительница светской львицы.

В университете Бузова начала встречаться с другим молодым человеком. Сердце Ольги украл Артем, который, к слову, был похож на Лешу. Только студентом парень не являлся. Он был бывшим уголовником. Их отношения продлились полгода. 

"Тянет ее на плохих мальчиков" -  заявила мама Бузовой. 

Также Ирина Михайловна рассказала о питомцах наследницы. В свое время у Ольги были красноухие черепахи, английские мастиффы, собака Ева – бобтейл и рыбки, которых ее родительница впоследствии случайно убила. Мама певицы "сдуру" сунула в аквариум кипятильник.

 "Я решила, что они замерзли. Короче, затмение временное нашло", – призналась родительница Бузовой.

2 февраля 2020, 17:28
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Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А у кого в юности не было романов!!? Не понятно- в чем смысл статьи-то!?
Гость
Ответить
Походу,мама не от большого ума начала вытаскивать скелеты из шкафа про свою непутёвое чадушко.
Гость
Ответить
Никак старая бузина пишет мемуары про свою знаменитую шалапунь из дома два.
1

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