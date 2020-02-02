Мать Ольги Бузовой рассекретила роман дочери с уголовником

Ирина Михайловна рассказала, что Ольга всегда пользовалась успехом у представителей противоположного пола. Еще в школьные годы она общалась с одним из ухажеров посредством записей на стенах туалета.
"У нее было много записок. Писали Аркаша, Олежка. Но на выпускной она пошла с Лешей. Он мне нравился. Очень красивая была пара. Он был таким серьезным пацаном, "держал район". Ну, как в то время, вы же понимаете. Самым был в школе авторитетным парнем", – поведала родительница светской львицы.
В университете Бузова начала встречаться с другим молодым человеком. Сердце Ольги украл Артем, который, к слову, был похож на Лешу. Только студентом парень не являлся. Он был бывшим уголовником. Их отношения продлились полгода.
"Тянет ее на плохих мальчиков" - заявила мама Бузовой.
Также Ирина Михайловна рассказала о питомцах наследницы. В свое время у Ольги были красноухие черепахи, английские мастиффы, собака Ева – бобтейл и рыбки, которых ее родительница впоследствии случайно убила. Мама певицы "сдуру" сунула в аквариум кипятильник.
"Я решила, что они замерзли. Короче, затмение временное нашло", – призналась родительница Бузовой.
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