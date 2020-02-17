Вскрылись шокирующие факты о родах Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма стала героиней подкаста "Счастливая мама, счастливый малыш". Кейт Миддлтон отметила, что рожала под гипнозом.
По признанию герцогини Кембриджской, ей помогли медитация и глубокое дыхание. Теперь же Кейт Миддлтон старается как можно больше времени проводить с наследниками, сообщает VSE42.Ru.
Рассказывая о периоде беременности, супруга принца Уильяма призналась, что ее преследовал запах гнили. Герцогиню тошнило по утрам. Это стало своеобразным вызовом для Кейт Миддлтон и ее близких. Муж чувствовал, что во многом не может помочь избраннице, передает газета Metro.
Герцогиня отметила, что принца Уильяма не было на родах, и она его об этом не просила. "Все, что я делала, я делала для себя", – заявила Кейт Миддлтон. По ее словам, перед родами она испытывала страх, но смогла взять его под контроль.
Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих наследников. Это принц Джордж, принцесса Шарлотта Кембриджская, и принц Луи Кембриджский.
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