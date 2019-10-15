Миддлтон оставила детей и отправилась за границу

В азиатской стране герцоги Кембриджские появились без своих троих детей. Судя по всему, они приняли решение не брать наследников с собой по соображениям безопасности.
Поездка Кейт Миддлтон и принца Уильяма носит официальный характер, поэтому возможности погулять с детьми у герцога и герцогини не было бы. К тому же, старшие наследники монаршей четы учатся. Их, скорее всего, решили не отрывать от этого процесса.
Джорджа, Шарлотту и Луи Кейт Миддлтон и принц Уильям оставили в Лондоне под присмотром нянь, сообщает Cheatsheet.com. За детьми также будут приглядывать родители герцогини Кембриджской – Кэрол и Майкл Миддлтон. Наследники часто навещают бабушку и дедушку.
Ранее стало известно, что младший брат Кейт Миддлтон, Джеймс столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. На протяжении долгого времени он буквально сходил с ума, страдая от депрессии, синдрома дефицита внимания и дислексии. Как писали "Дни.ру", чтобы справиться с недугом, ему пришлось пройти годовой курс терапии.
Кейт Миддлтон не бросила брата в трудную минуту. Она всегда находилась рядом и подбадривала его. Сейчас Джеймс чувствует себя гораздо лучше.
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