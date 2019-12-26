Детей Кейт Миддлтон впервые взяли на королевскую вылазку

Кейт Миддлтон с супругом взяли детей на службу впервые. Снимок опубликован на странице Кенсингтонского дворца в "Инстаграм".
Пользователи соцсети пришли в восторг от вида королевских отпрысков. "Шарлотта выглядела как кукла и так хорошо взаимодействовала с толпой", "Джордж прекрасен", – высказались поклонники королевской четы Великобритании.
Для службы Кейт Миддлтон выбрала длинное серое пальто и шляпу и туфли темно-зеленого цвета. В таких же тонах была одета и ее дочь Шарлотты. Образ же принца Чарльза гармонично сочетался с внешним видом Джорджа. Королева Великобритании Елизавета II предстала в ярко-красном пальто.
Отметим, что в этом году королевская вылазка прошла не совсем так, как обычно. Прежде всего, там не было мужа королевы – принца Филиппа. Его успели выписать в канун праздника из госпиталя, но принц чувствовал себя все еще недостаточно хорошо, чтобы решиться отправиться на такое публичное мероприятие.
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