Малахов предстал в странном виде после слухов о встрече с Заворотнюк

Журналисты попытались выяснить, правда ли Анна Заворотнюк придет к Андрею Малахову. Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что ничего не знает. Шеф-редактор программы "Прямой эфир" Ермил Нечаев заявил, что не имеет понятия о таком госте, но даже если бы и знал, то ничего бы не сказал. Редактор шоу Екатерина Арман отказалась комментировать информацию. Таким образом, есть вероятность, что Анна Заворотнюк действительно появится на белом диване Андрея Малахова.
Между тем шоумен объявился в Сети. На своей официальной странице в социальной сети "Инстаграм" скандально известный телеведущий выложил несколько фотографий, на которых предстал, по мнению комментаторов, в странном виде.
"Когда ты немножко #babyshark ... Ок, #daddyshark или Акула-каракула (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписал снимки Андрей Малахов. Шоумен снялся в синем костюме, по которому крайне сложно понять, что он изображает морского хищника.
Тем не менее многие отечественные знаменитости отреагировали на публикацию смайлами и одобрительными комментариями. Среди них – телеведущая Дана Борисова и бизнес-леди Екатерина Мцитуридзе.
Поклонники Анастасии Заворотнюк сомневаются, что ее дочь станет участвовать в шоу федерального канала. Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" принципиально не общаются с представителями СМИ, считая, что болезнь артистки – ее личное дело.
Ранее они комментировали появлявшиеся в СМИ данные об Анастасии, в основном те, которые оказывались неправдой. Однако с конца декабря публикаций не было, что встревожило фанатов. Остается только догадываться, что происходит в семье артистки.
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