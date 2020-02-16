После операции на мозге Заворотнюк посвятили обращение

Хирургическое вмешательство потребовалось одной из "повелительниц" подиума – Кире Шайн. Однако еще совсем недавно она и не подозревала о страшном недуге.
В интервью "Комсомольской правде" светская львица рассказала, что поначалу она лишь страдала от головных болей. Четыре года назад ей удалось справляться с ними с помощью таблеток. Но за безобидными симптомами последовал инсульт, после которого модель решилась на обследование.
Результаты были неутешительными. У нее обнаружили рак мозга, с которым уже несколько месяцев борется и Анастасия Заворотнюк. Для Киры Шайн лечение завершилось успешно: злокачественную опухоль удалили и 30-летняя звезда почти вернулась к прежней жизни. Тем не менее, теперь она регулярно испытывает боли и страдает от высокого давления.
Узнав, что такое же заболевание подозревают у Анастасии Заворотнюк, знаменитость решила обратиться к ней с советом.
"Дорогая Настя, жизнь продолжается. Надо набраться сил и сражаться. Старайся каждый миг проживать с улыбкой. Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет. Всегда надо верить в себя и в чудо. Мысли материальны", – сказала Шайн.
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