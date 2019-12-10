Продающего свой детородный орган Тарзана закидали камнями

Супруга певицы Наташи Королевой знают как большого хулигана и шутника. Правда, судя по реакции пользователей, в этот раз он перегнул палку. Новая публикация Тарзана собрала не только восхищенные отзывы.
Как сообщает Пятый канал, Сергей Глушко предстал в образе Деда Мороза или скорее Санта Клауса, о чем говорит цвет костюма. Он накинул традиционный халат с белой меховой оторочкой и надел шапку.
Однако внимание пользователей больше привлекли коробки, за которыми Тарзан и его товарищи спрятали причинные места. Любопытно, что у троих из них коробки квадратной формы, а у Глушко – продолговатой. Что он хотел этим сказать – остается загадкой.
Впрочем, цель поста ясна. Сергей хотел привлечь внимание к своему новогоднему шоу. Он дерзко подписал пикантную фотографию: "Этот подарок под елку не положишь – он всегда стоИт!"
Большинство поклонниц засыпали артиста комплиментами, отметив, что хотели бы себе такого Деда Мороза. Однако кое-то упрекнул Тарзана в торговле своим детородным органом: "Стремно почти в 50 заниматься продажей тела. Наверное, Натали перекрыла кислород, что снова взялись за старое..."
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