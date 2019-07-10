"Продвигать детей не буду": Эмин отказался идти по стопам семейства Алсу
"Я понимаю, что буду петь не вечно, – признался дающий окола ста концертов в год Эмин. – И так же понимаю, что очень важно быть искренним со зрителями, когда этого не будет, люди это почувствуют".
Эмин – человек состоятельный, помимо пения он успешно занимается бизнесом. Но при этом продвигать своих детей на сцену вовсе не собирается.
"У меня самого влиятельные родители и, конечно, они помогли бы мне пробиться в шоу-бизнесе, – уверяет артист. – Но они для этого ничего не делали и финансово в моей судьбе не участвовали. Отец только оплатил мое обучение Marymount Manhattan College, хотя у меня самого был неплохой бизнес – я продавал часы. Мама и папа могли прийти на концерт, потом сделать какие-то замечания, но не более того".
"Один из моих сыновей – очень творческий, слушает песни Элджея, Сергея Лазарева, из моих композиций, правда, ему только одна нравится, – улыбается Эмин. – Но все равно, если он захочет работать на сцене, будет всего добиваться сам. Убежден, что ребенку можно помочь в получении образования, нужно обеспечить надежный тыл в виде семьи, но не более того, я против продвижения своего ребенка".
Артист подчеркнул, что не хотел бы в этой связи сравнения с семьей Алсу. "Я с дружу и с ней, и с Яном, поэтому не думаю, что будет корректно говорить сейчас о них", – сказал Эмин.
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