Дочь Григория Лепса раскинула стройные ножки

18-летняя дочь Ева является второй по старшинству. Девушка пошла по стопам отца и подалась в музыкальную среду. Она выступает в составе женского трио COSMOS girls.
Кроме того, звездная наследница активно ведет социальные сети. На странице дочери Лепса в инстаграм-аккаунте более 20 тысяч подписчиков.
Накануне Ева опубликовала серию скандальных снимков. На них она запечатлена, лежа в пустой ванне. Девушка облачена в черное блестящее мини-платье и грубые ботинки.
Фотограф подобрал очень удачный ракурс. Он запечатлел дочь Лепса сверху, поэтому фолловеры смогли насладиться ее раскинутыми длинными ногами. "Кто такая шикарная?", "Детка, ты космос", "Огонь!" – высказались фанаты.
"Очень даже мило. И немного пошло", – резюмировал поклонник.
Судя по всему, снимок был сделан в новогоднюю ночь. Именно в этом аутфите дочь Лепса отмечала праздник, сообщает Пятый канал.
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