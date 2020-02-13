Мужчина в юбке поборется за сердце дантиста в "Холостяке"

Весной стартует очередной выпуск шоу "Холостяк". Ажиотаж вокруг нового сезона подогревает слухи о том, что одной из участниц станет в прямом смысле "баба с яйцами".

Новым героем передачи станет стоматолог Антон Криворотов. По слухам, он богат и очень хочет жениться. Ему предстоит выбрать спутницу жизни из 25 претенденток... Точнее, из 24 красавиц и одного красавца.

Рекламные ролики уже крутят на телевидении, а зрители обсуждают небывалый случай. Одна из девушек, которую представят новому герою шоу "Холостяк", оказалась с сюрпризом. Пользователи Сети вычислили в ухоженной соблазнительнице уфимского инженера-технолога, последние несколько лет танцующего в клубах столицы. Заки Лаки, как она себя называет, на самом деле парень по имени Заки Мусин, как передает "Комсомольская правда".

Как выяснилось, 25-летняя модель уже покорила в образе блондинки подиумы и успешно участвует в рекламных компаниях. Несколько лет назад в одном из своих интервью парень рассказал, как превратился в того, кем сейчас является. После переезда в Москву молодой человек танцевал гоу-гоу в клубах, там его красили профессиональные визажисты, а он запоминал и потом повторял макияж дома – ему нравилось становиться более женственным и подчеркивать свои достоинства. Сейчас в инстаграм-аккаунте Заки Лаки не найти снимков из прошлой жизни – в профиле сплошь фотографии соблазнительной блондинки.

Напомним, главным призом шоу "Холостяк" является предложение руки и сердца от героя и колечко с бриллиантом. Допустим, что Заки Лаки сможет настолько очаровать дантиста, что тот решится выбрать нестандартную участницу. Жаль, что такое вряд ли возможно, ведь ни один загс не поженит влюбленных. Да и сам Заки в своем интервью говорил, что хотел бы создать традиционную семью с девушкой, которая однажды родит ему ребенка. Эх, а какая бы красивая история могла бы получиться!