Это уже перебор: звездный стилист набросился на Тарасову

В Москве в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма режиссера Жоры Крыжовникова "Лед-2". Красную дорожку посетила исполнительница одной из главных ролей картины 25-летняя Аглая Тарасова.
Для похода на мероприятие актриса выбрала красное платье с открытым верхом и туфли лодочки в тон, украшенные массивными бантами из лент. Алый клатч-конверт дополнил образ Тарасовой.
Внешний вид знаменитости пришелся не по душе эксперту моды. Звездный стилист Лина Дембикова в пух и прах разнесла звезду фильма "Лед-2".
По словам фешен-специалиста, красный наряд на подобных мероприятиях всегда смотрится выигрышно, однако сложный крой платья Аглаи Тарасовой вкупе с декорированными лентой лодочками – это уже перебор. Лина Дембикова напомнила, что Total red look требует максимального упрощения. Монохромные образы исключают наличие декоративных элементов на одежде или обуви.
"Аглая хотела привлечь к себе внимание окружающих", – цитирует стилиста Teleprogramma.pro.
Отметим, что тренд-аналитик Максим Зарипов, сотрудничающий с торговым домом ЦУМ уже 13 лет, не увидел во внешнем виде Аглаи Тарасовой ничего криминального. Наряд артистки он назвал элегантным и "не вызывающе сексуальным". Фото актрисы в наряде можно посмотреть здесь.
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