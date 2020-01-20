Это было унизительно": предательство дочери больно ударило по Петросяну

Когда Елена Степаненко наконец позволила Евгению Петросяну войти в квартиру, тот удивился, увидев собственную дочь Викторину. Женщина приняла сторону своей мачехи, чем очень расстроила родного отца.

В начале декабря 2019 года стало известно, что якобы 74-летний Евгений Петросян оформил отношения со своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. При этом он до сих пор не разделил совместно нажитое имущество с бывшей женой Еленой Степаненко, которое, по некоторым данным, оценивается в полтора миллиарда рублей.

Отметим, что общих детей у пары нет. От первого брака у Евгения Петросяна есть дочь Викторина. До последнего времени женщина проживала со своей семьей в Америке. Однако сейчас появились данные, согласно которым Викторина находится в Москве, причем якобы остановилась у Елены Степаненко, с которой у нее всегда были очень хорошие отношения.

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал, что для юмориста было полной неожиданностью встретить родную дочь в доме у бывшей жены. "Они в ультимативной форме потребовали... сдать телефон. А сами стали ходить за Петросяном по пятам и снимать его на свои телефоны. Так себя вели, словно картины и иконы он будет складывать в свой портфель. Это было унизительно", – сообщил Жорин.

Юрист уточнил, что юморист пришел к Елене Степаненко в квартиру, где когда-то жил с ней, чтобы забрать необходимые для работы документы. Поступок дочери негативно отразился на Евгении Петросяне. "Предательство дочери, для которой он столько сделал в этой жизни, безусловно, его расстроило. Насколько мне известно, дочь сейчас не общается с Евгением Вагановичем. В период судебного процесса про разделу имущества Викторина поддерживала Елену Степаненко. Евгений Ваганович не ожидал, что самый близкий для него человек выберет не родственные отношения, а имущественную составляющую", – цитирует представителя юмориста сайт "Комсомольская правда".

Жорин предположил, что дочь встала на сторону Степаненко по расчету, потому как отец и так "ее не обидит". Теперь Викторина якобы живет вместе с Еленой Степаненко. "Надо отдать должное Евгению Вагановичу – он очень быстро расстраивается, но потом быстро стабилизируется. Конечно, ему неприятно такое поведение дочери, но жизнь продолжается. Петросян, будучи позитивным человеком, старается не унывать", – заключил адвокат.

Напомним, по слухам, Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись спустя более 30 лет супружеской жизни из-за молодой помощницы юмориста Татьяны Брухуновой. Впрочем, сейчас молодая женщина из Тулы уже является директором его театра, много путешествует, покупает дизайнерскую одежду, посещает культурные мероприятия и, по некоторым данным, обзавелась в столице элитной недвижимостью. Якобы не одной.