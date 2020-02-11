Срыгивающая дочь Анны Хилькевич вызвала отвращение

Светская львица активно ведет социальные сети и часто показывает своих малышек. Накануне звезда опубликовала архивное видео с участием младшей дочери.
На кадрах девочка, лежа на матери, срыгивает прямо ей в рот белой густой жидкостью. Хилькевич инцидент лишь позабавил, от чего она начала громко смеяться.
"Продолжаю серию #эпическиемоменты моей жизни. Считаю, что это мощь. Небольшое отступление: это было 4 года назад, Ариаше на этом видео всего несколько месяцев, первые, так сказать радости материнства и угар отцовства. Уж не знаю, куда дочка целилась, но мне явно повезло. Лайкните, сохраните, дайте салфетку", – написала Анна.
Фолловеров этот ролик шокировал до глубины души. У многих он вызвал отвращение. "Сейчас блевану", "Люди, вы реально считаете это милым и забавным? Каждому свое, конечно, но это капец...", "Неприятное видео", "Я хоть и пью винишко в "Сторис", но это хотя бы приятнее, чем выкладывать рыгания!", "Фу, боже мой", – негодовали подписчики.
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