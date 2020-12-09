Подруга Асмус об истинных причинах ее развода с Харламовым: "Раздражали его живот и одышка"

Приятельница Кристины Асмус пролила свет на причины конфликтов актрисы с мужем. Оказывается, звезда была неудовлетворена комиком.



Поклонники пары считали, что причиной расставания является злополучный фильм "Текст", в откровенных сценах которого снялась Кристина Асмус. Но выяснилось, что это не совсем так.

По словам подруги знаменитости, артистку раздражал живот супруга, его полнота, неопрятность и одышка. Она констатировала, что влюбленные поженились, когда Гарик Харламов был худеньким, но уже на стадии развода он не выглядел привлекательным мужчиной.

Это и была одна из причин развода, считает девушка. По ее мнению, рядом с красивой женщиной должен быть красивый мужчина, "а не бегемот".

Напомним, посты о разводе звездной четы появились на их страницах в "Инстаграм" в конце июня. Супруги адресовали друг другу сообщения с благодарностью за дочь и совместно прожитое время.

В конце октября стало известно о том, что Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись после восьми лет брака. Поклонники тут же начали выдвигать различные версии о том, что могло послужить причиной в принятии этого решения. В одном из интервью звезда Comedy Club постаралась расставить все точки над i.

Гарик Харламов заявлял, что они с Кристиной Асмус поняли, что являемся совершенно разными людьми. Он добавил, что со временем чувства ослабели. По его словам, в силу того, что они интеллигентные люди, им удалось избежать скандалов.