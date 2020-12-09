Подруга Асмус об истинных причинах ее развода с Харламовым: "Раздражали его живот и одышка"

Поклонники пары считали, что причиной расставания является злополучный фильм "Текст", в откровенных сценах которого снялась Кристина Асмус. Но выяснилось, что это не совсем так.
По словам подруги знаменитости, артистку раздражал живот супруга, его полнота, неопрятность и одышка. Она констатировала, что влюбленные поженились, когда Гарик Харламов был худеньким, но уже на стадии развода он не выглядел привлекательным мужчиной.
Это и была одна из причин развода, считает девушка. По ее мнению, рядом с красивой женщиной должен быть красивый мужчина, "а не бегемот".
Напомним, посты о разводе звездной четы появились на их страницах в "Инстаграм" в конце июня. Супруги адресовали друг другу сообщения с благодарностью за дочь и совместно прожитое время.
В конце октября стало известно о том, что Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись после восьми лет брака. Поклонники тут же начали выдвигать различные версии о том, что могло послужить причиной в принятии этого решения. В одном из интервью звезда Comedy Club постаралась расставить все точки над i.
Гарик Харламов заявлял, что они с Кристиной Асмус поняли, что являемся совершенно разными людьми. Он добавил, что со временем чувства ослабели. По его словам, в силу того, что они интеллигентные люди, им удалось избежать скандалов.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Подросток
Вам делают комплименты?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Отношения с армянкой
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но