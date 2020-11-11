Россиянин превратился в копию Мелании Трамп

Семен Земсков, прославившийся в Сети благодаря умелому воплощению образов разных знаменитостей, взял новую высоту. Молодой человек стал копией первой леди США Мелании Трамп, передает Пятый канал. Пользователи Сети пришли в настоящий восторг от его преображения. Видео с нанесением грима косплеер опубликовал на своей странице.
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