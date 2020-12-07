"Навсегда изменил жизнь": в Сети появилось фото Барановской с юным красавчиком

Телеведущая и многодетная мать Юлия Барановская после расставания с игроком "Зенита" заметно похорошела. Она быстро восстановилась после третьих родов, сала строить карьеру, устроилась работать ведущей на телевидении и радио, а также написала автобиографию. Сегодня ее гонорары давно превышают доходы бывшего мужа.
7 декабря сыну Аршавина и Барановской исполнилось 15 лет. Телеведущая трогательно поздравила наследника в своем "Инстаграм". "Мой сын. С днем рождения тебя, мой родной, мое счастье. Ты навсегда изменил мою жизнь", – написала Юлия Барановская.
В публикации содержалась серия кадров стильной фотосессии, на которых Юлия Барановская и 15-летний Артем предстали в обтягивающих черных водолазках. Подписчики ведущей признали, что мальчик растет копией Андрея Аршавина. Они присоединились к поздравлениям.
"С днем рождения красавчика!", "Девушка это ваш брат? Красивые" – написали фолловеры.
Недавно многодетная мать Юлия Барановская признавалась, что хотела бы снова родить ребенка. Она мечтает встретиться с достойным мужчиной и создать крепкую семью.
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