Воробей с опасным симптомом едва не выгнали со съемочной площадки

В Москве завершились съемки праздничных программ, которые будут транслироваться по федеральным телеканалам 31 декабря и в новогодние дни. В одном из таких шоу приняла участие Елена Воробей.

Заслуженная артистка России Елена Воробей не пропускает ни одно новогоднее шоу телеканала "России 1". Судя по всему, юмористка снялась в передаче "Голубой огонек на Шаболовке", которая выходит в эфир в ночь на 1 января после обращения президента.

В беседе с журналистами Воробей отметила, что не смогла отказаться от съемок новогодней программы, потому что не хочет быть "похитителем Рождества". Для юмористки важно в столь непростое для всех время дарить хорошее настроение.

Что касается мер безопасности в павильоне "Мосфильма", то с этим было строго, заверила Елена. По ее словам, все, кто принимал участие в съемках, сдавали тесты на коронавирус, а на входе стояли большие тепловизоры.

Оказавшись на площадке, Воробей стала суетиться, бегать за кулисами, из-за чего у нее поднялась температура. Охранники остановили артистку с опасным симптомом и заставили ее вернуться к тепловизору. После еще нескольких этапов проверки стало ясно: артистка в норме.

Напомним, некоторые артисты отказались от съемок в новогодних шоу в этом году. Например, Алсу не стала соглашаться на это, потому что боится рисковать здоровьем родных и близких. Любовь Успенская и вовсе заявила, что не хочет тратить время и силы на многочасовые съемки.