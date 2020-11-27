Стала известна личность молодого жениха Елены Воробей: Пара готовится к свадьбе

Елена Воробей несколько дней назад рассказала о том, что наконец встретила мужчину, с которым готова создать семью. 53-летняя юмористка была замужем уже трижды, но верит, что четвертый раз будет более удачным.

Звезда не стала раскрывать личность ухажера, однако обмолвилась, что возлюбленный – видный мужчина, работающий в государственной сфере. По словам звезды, они еще не готовы объявить о свадьбе, но такую возможность не исключают. Тем более, что пара уже прошла проверку на прочность, пережив вместе непростой период самоизоляции.

Журналистам удалось выяснить, кем является жених Елены Воробей. Им оказался 50-летний Сергей Евтухович. Мужчина родом из Бреста, как и артистка. Влюбленные впервые встретились, когда юмористка приехала на гастроли в Белоруссию. Чиновник был несколько раз женат, у него есть дети.

Знакомая пары рассказала, что они уже познакомили отпрысков. Как оказалось, Елена Воробей отлично поладила с дочерью и сыном Сергея Евтуховича, а он, в свою очередь, прекрасно общается с наследницей артистки.

По словам подруги, для мужчины этот вопрос стоял очень остро, так как несколько лет назад он встречался с женщиной, которая запрещала ему поддерживать связь с детьми. "Лена не такая, а умная и адекватная", – подчеркнула знакомая.

Напомним, Елена Воробей трижды была замужем. В первый раз она отправилась под венец ради прописки. Второй брак случился уже по любви – девушка вышла за актера Андрея Кислюка. Увы, отношения закончились, когда стало понятно, что Лена не может забеременеть. Следующий серьезный роман случился у юмористки с женатым мужчиной, именно от него она и родила дочь Соню.