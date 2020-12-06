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"Дадите мне денег на операцию": Лариса Голубкина срочно госпитализирована

Мария Голубкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне стало известно, что советская звезда была доставлена в медицинское учреждение с перелом шейки бедра. Выяснилось, что Лариса Голубкина неудачно упала. Родственники и коллеги народной артистки обеспокоены ее состоянием. Поговаривают, что Ларисе Ивановне предстоит пережить несколько месяцев реабилитации.
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Стоит отметить, что Голубкина всего лишь пополнила ряды пострадавших артистов. По словам Ольги Богдановой, с возрастом все только усугубляется.

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Актриса добавила, что ее артистичный коллега Владимир Зельдин ломал шейку бедра в 95 лет, но все же смог восстановиться. Ему сделали качественную операцию, после которой он скакал как и прежде.

Сама же Лариса Голубкина настроена крайне решительно. Народная артистка заверила, что сохраняет позитивный настрой и надеется на скорейшее восстановление. О весьма серьезной травме она говорит с неохотой, хоть и подтверждает, что находится в больнице на лечении. Несмотря на всевозможные домыслы окружающих, Лариса Ивановна заметила, что всему виной стал преклонный возраст.

"Анекдот какой-то. У меня свой голеностоп. Сейчас просто нет спектаклей. Все тихо. Да и вообще – вы же не дадите мне денег на операцию. Старость – не радость. Все может быть", – публично призналась звезда.

Напомним, главная героиня киноленты "Гусарская баллада" долгое время не могла наладить отношения с родной дочерью. Лариса Голубкина отказывалась сидеть с внуками. Она даже игнорировала наследницу и не оказывала ей какую-либо поддержку. Лишь пару лет назад актриса наконец смогла смириться с этим и ей это даже начало нравиться. Однако очевидно, что между родительницей и артисткой все равно сохранятся дистанция.

Автор: 6 декабря 2020, 10:48 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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