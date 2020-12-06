"Дадите мне денег на операцию": Лариса Голубкина срочно госпитализирована

Накануне стало известно, что советская звезда была доставлена в медицинское учреждение с перелом шейки бедра. Выяснилось, что Лариса Голубкина неудачно упала. Родственники и коллеги народной артистки обеспокоены ее состоянием. Поговаривают, что Ларисе Ивановне предстоит пережить несколько месяцев реабилитации.

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