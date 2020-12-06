"Дадите мне денег на операцию": Лариса Голубкина срочно госпитализирована

Стоит отметить, что Голубкина всего лишь пополнила ряды пострадавших артистов. По словам Ольги Богдановой, с возрастом все только усугубляется.
Актриса добавила, что ее артистичный коллега Владимир Зельдин ломал шейку бедра в 95 лет, но все же смог восстановиться. Ему сделали качественную операцию, после которой он скакал как и прежде.
Сама же Лариса Голубкина настроена крайне решительно. Народная артистка заверила, что сохраняет позитивный настрой и надеется на скорейшее восстановление. О весьма серьезной травме она говорит с неохотой, хоть и подтверждает, что находится в больнице на лечении. Несмотря на всевозможные домыслы окружающих, Лариса Ивановна заметила, что всему виной стал преклонный возраст.
"Анекдот какой-то. У меня свой голеностоп. Сейчас просто нет спектаклей. Все тихо. Да и вообще – вы же не дадите мне денег на операцию. Старость – не радость. Все может быть", – публично призналась звезда.
Напомним, главная героиня киноленты "Гусарская баллада" долгое время не могла наладить отношения с родной дочерью. Лариса Голубкина отказывалась сидеть с внуками. Она даже игнорировала наследницу и не оказывала ей какую-либо поддержку. Лишь пару лет назад актриса наконец смогла смириться с этим и ей это даже начало нравиться. Однако очевидно, что между родительницей и артисткой все равно сохранятся дистанция.
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