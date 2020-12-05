"Сижу реву, как дура": Ивлеева узнала об измене Элджея

Накануне в "Твиттере" Анастасии Ивлеевой появилась громкая публикация. От имени артистки было заявлено, что она разочарована поведением своего звездного супруга и намерена разорвать непрочный союз. Выяснилось, что сама блогерша к этим постам никакого отношения не имеет. прочитано 364 раза Несколько дней подряд во всех социальных сетях гуляют слухи о неверности рэпера Элджея. Поговаривают, что пока телеведущая была на съемках "Орла и решки", ее супруг развлекался с несколькими девушками. ПО ТЕМЕ Новое тату на лице и филлеры: что сделал с собой Элджей Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса Анастасия Ивлеева решила собственноручно разобраться с недоброжелателями и найти тех, кто от ее имени распространяет ложные новости. Фейковый аккаунт блогерши в "Твиттере" ошарашил многочисленную аудиторию. "Узенюк, я, конечно, все понимаю, но такого от тебя не ожидала. Сижу реву, как дура, хотя понимаю, что ты не достоин ни одной моей слезинки", – написали взломщики. Звезда смешных роликов поспешила развеять сомнения публики и появилась с красноречивым выступлением в личном блоге. Девушка объяснила, что она не заводила профиль в социальной сети. По словам Ивлеевой, формулировки всех этих "новостей" уровня неокрепшего школьника, которому лень учиться. Адекватный взгляд на происходящее помог сгладить ситуацию и вернуть паре Анастасии и Элджея былую славу. Ивлеева добавила, что будет вынуждена в очередной раз разбираться со злоумышленниками. Блогерша настоятельно рекомендовала своим поклонникам, не верить в различные слухи. Ведь артистка не скрывает свою личную жизнь и всегда отвечает на вопросы, интересующие ее подписчиков. Стоит отметить, что популярная пара рассекретила свой роман только в 2018 году. Удивительно, всего за пару лет звезды стали в открытую обсуждать семейные проблемы и делиться этим с аудиторией.

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