Новое тату на лице и филлеры: что сделал с собой Элджей

Рэпер Элджей славится своим компрометирующим поведением и внешностью. Исполнитель постоянно эпатирует публику, за что его и любят. Появилась информация, что артист снова сделал татуировку на лице.

26-летний Алексей Узенюк, более известный как Элджей, родился в Новосибирске в 1994 году. Он привлек к себе внимание своей странной внешностью. Многим сразу запали в память белые глаза и растрепанные сваленные волосы на голове до определенного времени не известного юноши.

Хип-хоп исполнитель Элджей до сих пор является одним из самых незаурядны на российской сцене. Последние три года возлюбленный ведущей Анастасии Ивлеевой эпатирует публику своим внешним видом. Помимо характерных для него белых линз, создающих образ закатанных глаз, Элджей известен своими множественными и, казалось бы, совершенно бессмысленными татуировками на разных частях тела.

В Сети появилась информация, что артист сделал себе еще одну тату на лице. Об этом пишет телеграм-канал "Только никому".

"Элджей сделал себе еще тату на лице – уже под левым глазом. Ну а спецы в комментариях разгоняют, сколько он себе пластических операций сделал. Или просто обошелся диетой и филлерами?" – говорится в сообщении.

Ранее "Дни.ру" писали, что судебные приставы ищут Элджея из-за долга в миллион рублей.