С криком бежал от психолога: СМИ сообщили о травме у сына Плющенко

После разбирательств с нерадивыми журналистами у сына Евгения Плющенко появились проблемы. Как сообщает телеграм-канал Baza, у мальчика психотравма из-за того, что о нем писали в СМИ.
После публикаций с недостоверной информацией о здоровье юного фигуриста он отказывался от еды, над ним стали подшучивать друзья, он замкнулся. По данным СМИ, наличие у ребенка психологической травмы подтвердила экспертиза.
"В деле Гном Гномыча новый поворот. На основании запроса Яны Рудковской была проведена комиссионная психологическая экспертиза, которая показала, что он получил психотравму после публикаций о его болезни синдромом Аспергера", – говорится в сообщении телеграм-канала.
В сообщении говорилось, что сначала Гном Гномыч (ник мальчика в соцсетях – прим. ред.). не мог даже разговаривать с психологом. Он убегал с криком из кабинета врача. Но потом сын Евгения Плющенко признался, что из-за вранья в прессе ему было очень плохо, и он обиделся.
Ранее продюсер Яна Рудковская заявила о возбуждении уголовного дела против издания StarHit за клевету. Интернет-портал выпустил материал, в котором говорилось о неком психологическом расстройстве у Саши Плющенко. Хотя на самом деле информация оказалась ложью. Теперь Яна Рудковская хочет добиться принятия закона по защите частной информации о детях звезд.
Семилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко профессионально занимается фигурным катанием. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.
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