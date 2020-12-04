"Меня аж в пот бросило": в "Останкино" заметили призрак Легкоступовой

Она сообщила, что стала очевидцем полтергейста после работы, когда шла мимо 14-ой студии. Народа на этаже уже не было. Вдруг Татьяне Власовой показалось, что кто-то смотрит ей в спину.
"Я обернулась и отчетливо увидела образ Валентины в свадебном платье, которое мы все знаем из недавней хроники. Меня аж в пот бросило", – поделилась шокированная женщина. По ее словам, певица стояла и смотрела на нее. Сотрудница "Останкино" справедливо отметила, что некоторые могут посчитать ее сумасшедшей.
"Но я абсолютно точно могу сказать, я не верила в привидения до этого дня", – призналась Власова. По ее словам, Валентина Легкоступова была, как живая, с грустным взглядом. Потом призрак внезапно исчез.
Женщина никому не стала рассказывать о паранормальном видении. Ведь, услышав такую историю, коллеги приняли бы ее за ненормальную. Татьяна не исключает, что появление Валентины Легкоступовой можно аргументировать лишь одной причиной:
"Мне кажется, Валентина, как будто попросила меня, чтобы её имя перестали полоскать в ток-шоу", – заявила работница "Останкино".
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