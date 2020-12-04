"Почти слепая и очень больная": Смерть уничтожила Орлову

Уже долгое время певица постоянно помогает бездомным животным. Ольга Орлова делится такими новостями со своими поклонниками, надеясь, что это отзовется у кого-то еще в сердце и мохнатым друзьям станет легче. К сожалению, новости не всегда бывают радостными.

Известно, что в доме звезды жили пять домашних питомцев. Накануне вечером исполнительница поделилась с поклонниками своей душевной болью: из жизни ушла ее собака Шена. "Она ушла так же тихо, как и жила. Она была чуткой, кроткой, послушной и уставшей. Уставшей от того зла, которое она узнала от человека", – трогательно подписала фото питомца Ольга.

Она также рассказала, что Шена пережила пули, которые научили ее не доверять миру и терпеть. "Очень старая, почти слепая и очень больная ты случилась в моей жизни!" – вспомнила артистка.

Ольга Орлова рассказала, что фото собаки увидела в профиле в социальной сети, пришла в ужас, но ничего сделать уже не могла: она понимала, что нужно помочь животному. Семья поддержала ее, а врачи считали, что проживет она не больше месяца. "Я молила лишь о двух вещах– чтобы она не мучалась, и чтобы я не успела к ней привязаться и полюбить", – поделилась певица.

Однако в жизни артистки тогда "случилось чудо", и никто не поверил, что "этот скелет с огромной опухолью и метастазами везде" выжил и превратился в красивую собаку. Орлова уверена: Шена победила смерть, а 2020 год стал для нее самым счастливым в жизни. Она прожила больше года. "Пишу и рыдаю. Беги по радуге, наша Шена. Мы будем помнить тебя всегда", – трогательно завершила послание певица.

